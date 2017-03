L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro la Lazio: "Abbiamo finalmente interrotto un brutto periodo di quattro sconfitte consecutive con un pareggio, però prendere un gol a Genova sul finire di gara brucia ma più che questo sono infastidito per come è maturata la nostra espulsione che ci ha costretti a soffrire in un momento un cui stavamo gestendo bene la gara. Questo deve farci crescere. Noi dobbiamo imparare a concretizzare il gioco che produciamo e dobbiamo essere bravi a lavorare su questo aspetto. Abbiamo avuto un paio di buone occasioni ma non siamo riusciti a esser freddi e questi sono errori che alle volte palesano quelli che sono i nostri limiti. La nostra non è certo una rosa di bomber e basta guardare il curriculum dei calciatori a disposizione, ma questo non deve essere una giustificazione e per questo dobbiamo solo pensare a lavorare per migliorare".