Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria a Genova: "Oggi valutiamo Pulgar e poi faremo le nostre scelte per il centrocampo. Poli sta bene e ha recuperato al 100%. Palacio già domenica ha fatto gli straordinari, ha speso tantissimo e per questo vedremo cosa fare. Voglio valutare anche Destro: parleremo insieme e capirò le sue sensazioni in vista della gara di domani. Devo anche capire le sue condizioni fisiche ma penso comunque che abbia tutte le risorse per essere della partita. La Sampdoria ha ancora l'obiettivo europeo, noi vogliamo migliorare la nostra classifica. Stiamo arrivando a fine stagione, tutti hanno speso tante energie, adesso è l’aspetto mentale a fare la differenza per ogni squadra".