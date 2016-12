L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni è i ntervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Pescara: "Aver sbloccato la partita dopo sette minuti ed essere in superiorità numerica ci ha spianato la strada. Una volta andati sul 3-0 le cose si sono definitivamente chiuse, potevamo sfruttare meglio alcuni spazi nel primo tempo. Il Pescara ha subito il colpo dal punto di vista mentale, noi lucidi. Dobbiamo cercare di terminare il girone d'andata nel modo migliore, l'obiettivo è la salvezza il prima possibile. Ho a disposizione tanti giocatori con caratteristiche diverse e tutti in grado di fare la differenza.Noi potevamo avere una classifica diversa con quattro o cinque punti in più, è anche colpa nostra se abbiamo raccolto di meno. Nonostante gli infortuni devo far migliorare i miei giocatori in fase di realizzazione dopo i problemi di Verdi".