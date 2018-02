Roberto Donadoni, in un'intervista rilasciata al quotidiano cileno El Mercurio, ha parlato di Erick Pulgar e della sua crescita con la maglia del Bologna: "Erick è cresciuto molto e sta diventando un calciatore importante della mia squadra. Succede perché è un ragazzo che si allena sempre bene, rimanendo spesso sul campo dopo la fine dell'allenamento per fare un lavoro specifico. Da noi ha una grande responsabilità, perché è l'asse centrale del gioco e opera nella zona del campo in cui si recuperano i palloni e comincia la fase del possesso: due cose che Erick sa fare bene. Con l'esperienza che sta accumulando in un campionato difficile come la serie A ha tutto per diventare un calciatore importante per la sua Nazionale".