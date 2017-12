Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, parla a Rai Due dopo il ko interno con l'Udinese: "Siamo stati sempre un po' precipitosi, serviva più calma e non meritavamo di perdere. Dobbiamo andare avanti, non possiamo piangerci addosso, bisogna rialzarsi immediatamente e andare avanti. In casa i risultati non stanno venendo con la continuità che vorremmo, però ripeto che meritavamo qualcosa in più. La foga può giocare brutti scherzi, così è stato".