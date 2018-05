L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo della Juventus: "Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra che ha un obiettivo importante come lo scudetto, per noi questa sarà una motivazione. Dobbiamo giocare con grande aggressività cercando di limitare le iniziative personali degli avversari. A noi mancheranno giocatori importanti, ma sarà un'occasione per chi scenderà in campo per mettersi in evidenza".