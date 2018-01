Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa di Simone Verdi in vista della sfida di domani col Napoli, in quello stadio che poteva essere il suo stadio: "Se vuole crescere deve lasciarsi alle spalle tutto il mercato, ora bisogna guardare oltre con ragionamenti. A ritroso non si va da nessuna parte. Il San Paolo ha sicuramente uno dei climi più caldo della A. Confido nel fatto che, per Simone, il San Paolo capirà perché nella vita ci vuole anche equilibrio. Il loro pubblico è dispiaciuto quando un loro beniamino va a giocare da un’altra parte: e allora dovrebbero capire che un nostro giocatore possa desiderare di restare qui. Serve equilibrio".