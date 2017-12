Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro il Chievo Verona.

Ecco le parole del tecnico degli emiliani: "Il Chievo è un avversario che ha esperienza, sa gestire bene i campionati, per cui vorranno rifarsi da un risultato negativo così come noi. E’ una partita tosta da questo punto di vista, sarà fondamentale fare bene e mettere un campo tanta determinazione. Verdi? Saputo ha fatto delle dichiarazioni nel rispetto dei ruoli. La situazione di Verdi l’hanno chiarita sia Fenucci che Bigon, si valuterà. Anche il ragazzo penso sia stata chiaro. Io mi auguro che a gennaio lui possa rimanere, ma abbiamo sempre detto che cerchiamo di far crescere i ragazzi giovani per farli diventare importanti anche dal punto di vista economico. Dubbi di formazione? Un paio di situazioni le voglio valutare bene e fare ancora delle considerazioni, domani decido. Mirante domani gioca? Non ci sono problemi da questo punto di vista".