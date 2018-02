L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha presentato la partita di domani contro il Genoa: "Partita importante per guadagnare terreno e dare continuità ai risultati, da parte nostra c’è consapevolezza per fare bene domani. Troppe critiche nei confronti della squadra? Fischiare rientra nella logica delle cose come è accaduto domenica, non ci influenza più di tanto. Io voglio fare il massimo che si può, cercare sempre di fare meglio e di più di quanto non si faccia".



Sulle condizioni di Verdi e l'opzione del doppio attaccante: "Verdi durante la settimana ha fatto lavoro differenziato, abbiamo sensazioni positive per un suo rientro magari con la Spal, però bisogna valutarlo. Destro e Avenatti insieme? Ci possono stare perché sta nella bravura nei singoli che si sacrifichino per il compagno, se Destro è bravo a utilizzare gli spazi di Avenatti".



Sulle parole di conferma dell'ad Fenucci: "E' riduttivo parlare del mio contratto o di quello di Bigon, serve a lavorare bene visto che fino a qualche anno fa era una società sull’orlo del baratro e siamo usciti solo grazie a Saputo. Facile parlare con i soldi degli altri, vorrei avere anche io Ronaldo e Messi ma bisogna stare alla realtà dei fatti. Saputo ha tirato fuori tanti soldi per dare continuità alla città dal punto di vista sportivo".