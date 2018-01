Quale futuro per Simone Verdi? Queste le parole di Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, a Sky Sport: "Non so le possibilità di Verdi di restare o andare via, non ho la sfera di cristallo e non posso prevedere il futuro. Posso dire che oggi Verdi è un calciatore del Bologna. Più volte abbiamo detto che non c'è la volontà da parte nostra di cedere Verdi, fa piacere l'interesse di grandi squadre per i nostri giocatori, inorgoglisce sia noi che i singoli protagonisti. Per Verdi non c'è nessuna novità particolare, il ragazzo è concentrato ad allenarsi bene durante la settimana e dare il massimo per questi colori".