Spiacevole disavventura per Blerim Dzemaili dopo l'allenamento odierno: come riferito da Il Resto del Carlino infatti il centrocampista svizzero è stato aggredito da tre individui all'uscita da Casteldebole, centro sportivo del Bologna. Secondo le ricostruzioni, i tre si sono avvicinati alla macchina di Dzemaili pretendendo che abbassasse il finestrino per autografi e materiale tecnico, lui avrebbe reagito in maniera spazientita: uno dei tre quindi ha provato a sferrare un pugno al centrocampista, che è subito partito allontanandosi con l'auto. I tre individui si sono dileguati prima dell'arrivo dei Carabinieri, chiamati dal Bologna.