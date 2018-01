Ritorno col gol per Blerim Dzemaili, autore del 3-0 del Bologna sul Benevento. Ecco le parole del centrocampista svizzero a Sky Sport nel post partita: "Il Dall'Ara mi porta bene. Sono contento perché avevamo lavorato bene per arrivare al meglio a questa partita. Il 'no' di Verdi al Napoli ci ha dato qualità, ora dobbiamo restare con i piedi per terra. Simone capitano? È un punto di riferimento per la squadra".