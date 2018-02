Protagonista dell'evento "Amici dei Bambini" a Milano, il centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili ha parlato dal palco. Le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.com Pasquale Guarro: "Come noi svizzeri valutiamo l’Italia fuori dal Mondiale? Quando accadono queste cose è necessario ripartire da zero e dai giovani. Sarà importante partire dalle seconde squadre. Anche in Svizzera abbiamo curato molto i settori giovanili, sono cose importanti. La favorita per il Mondiale? Io credo che il Brasile sia una squadra importante, ma anche la Germania arriva spesso lontano. Queste due squadre sono da tener d’occhio".