Dzemaili, centrocampista del Bologna, promesso sposo dei Montreal Impact, parla del suo futuro, in quanto può lasciare subito i rossobLù per vedere in MLS, all'eventi di beneficenza al Westin Palace a Milano: "Non ho ancora parlato con il presidente, a breve lo farò. E' tutto da scrivere, la situazione è particolare. Ho un accordo con Montreal, ne parlerò con Saputo. Sarà un discorso molto semplice: ci troveremo, per me adesso la stagione è stata molto soddisfacente. Miglior stagione? Sì, peccato che non ho più 22 anni, altrimenti costerei di più".