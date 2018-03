Come riferisce Il Resto del Carlino in merito al Bologna, la primavera è da sempre la stagione di Rodrigo Palacio. Eccezion fatta per la competizione passata - si legge - l'unica della carriera conclusa senza reti, da marzo in poi l'atleta ha spesso mostrato il meglio del proprio repertorio, soprattutto in fase realizzativa: 5 reti segnate nella stagione 2014-2015 sulle 8 totali, 6 su 17 in quella precedente, 6 su 12 nel torneo 12-13 e pure l'annata 15-16 segnò le uniche due reti in questo periodo. Anche da El Trenza passeranno le ambizioni del Bologna. L'obiettivo è il decimo posto. Inoltre, il classe '82, si interroga sul proprio futuro. Chiudere la carriera in Argentina o continuare un altro anno a Bologna? È questo il dilemma; Palacio lo scioglierà, molto probabilmente, a giugno.