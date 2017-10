A due giorni dalla gara con la Lazio, questa mattina il Bologna è tornato al lavoro a Casteldebole. Seduta di scarico in palestra per i titolari di Bergamo, allenamento più intenso per gli altri, con partitella a campo ridotto. A riposo Cheick Keita, terapie per Ibrahima Mbaye e Saphir Taider. Gli esami a cui sono stati sottoposti Vasilis Torosidis e Rodrigo Palacio hanno evidenziato rispettivamente una lesione di primo grado e un lieve stiramento, entrambi al bicipite femorale destro. I tempi di recupero per Torosidis sono di 2-3 settimane, per Palacio di circa 10 giorni.