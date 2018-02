Cesar, centrocampista offensivo del, parla al sito ufficiale del club rossoblù dopo la vittoria sul, nella quale ha realizzato il suo primo gol in Serie A: “Ero amareggiato per aver giocato male contro il Sassuolo, avevo tanta rabbia e sono entrato duro in partita. È andata bene e devo ringraziare tanto Mattia perché il mio gol è tutto suo. Lo dedico a mia moglie che sta aspettando una bambina. Oggi la vittoria era quello che ci voleva visto che venivamo da un periodo non positivo, ma dobbiamo continuare a lavorare perché il campionato è lungo. Però siamo consapevoli di avere valori importanti, ma non dobbiamo mai accontentarci”.