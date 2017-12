Cesar Falletti, centrocampista offensivo del Bologna, parla dopo la sconfitta con la Juve al sito dei rossoblù: "Sapevamo delle difficoltà di questa partita, la Juventus è tra le favorite del campionato. Siamo comunque scesi in campo per fare il nostro gioco dopo una settimana di lavoro a Casteldebole. Quando trovi avversari così in palla però si fa difficile, dispiace soprattutto perché potevamo fare punti già la settimana scorsa a Milano. Come sto io? Sono in crescita, l’infortunio in estate mi ha fermato, ho lavorato bene per tornare in forma, ma mi sono dovuto fermare di nuovo. Purtroppo non ho potuto trovare continuità, però adesso sto bene. Voglio continuare a lavorare con la squadra e finire quest’anno solare con sei punti nelle ultime due partite. Quindi rialziamo la testa e pensiamo già a venerdì"