Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Karel Jarolim, ha parlato di Ladislav Krejci, centrocampista ceco del Bologna: "Sono in contatto con lui. Sono dispiaciuto perché non gioca abbastanza quest’anno. La scorsa annata, al suo primo anno, ha giocato un buon numero di partite. Ha bisogno di una svolta. Cambiare squadra? Non spetta a me deciderlo; lui sa cosa fare. Non ho parlato con l’allenatore del Bologna quindi non so quale sia la sua situazione".