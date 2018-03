Antonio Santurro, portiere del Bologna, che ha fatto il suo debutto oggi contro la Roma, parla a BFC TV: "Ho avuto tanto tempo per pensare a questo esordio, sognavo una vittoria alla prima ma va comunque bene così. Sono contento ma non del tutto perché ho compiuto qualche buon intervento ma c’è stata anche qualche imprecisione nella mia gara, ad ogni modo va bene perché non giocavo da molto e comunque ero alla prima in questa categoria. Il pareggio dello scorso turno ci ha dato fiducia, oggi ci siamo confermati facendo un altro passo in avanti verso il decimo posto".