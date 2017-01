Il nome più caldo per il mercato del Bologna è quello di Alessio Cerci; il club rossoblù, infatti, è alla ricerca di un esterno d'attacco con qualità ed esperienza e la pista che porta al giocatore dell'Atlético Madrid è la più calda. Già in estate il giocatore era stato ad un passo dal club emiliano, che aveva bloccato il suo arrivo per via delle condizioni fisiche precarie. Oggi, però, la trattativa sembra molto vicina alla chiusura definitiva. Per l'attacco interessa anche Amato Ciciretti, giovane promessa del Benevento che sta facendo benissimo in Serie B. Il Bologna si sta anche muovendo anche per un regista, con Cigarini in pole position. In uscita, invece, ci sono Oikonomou, chiesto dalla Sampdoria e da diversi club di Bundesliga, e Sergio Floccari che non sta trovando spazio con Donadoni.