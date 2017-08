Per un Adam Masina sempre più verso il Siviglia, in entrata a Bologna ci potrebbe essere Cheick Keita. I rossoblù infatti, secondo Sky Sport, stanno trattando il terzino classe '96 ex Virtus Entella e di proprietà del Birmingham con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non solo, la trattativa sarebbe davvero in fase avanzata tanto che potrebbe già esserci domani la chiusura dell'affare.