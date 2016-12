Il Bologna deve necessariamente sfoltire la rosa a gennaio per poter liberare posti per nuovi acquisti. Il Corriere di Bologna riporta la lista degli esuberi di Donadoni, che è molto folta; il direttore sportivo, Riccardo Bigon, infatti, si troverà a dover piazzare almeno sei elementi della rosa rossoblù. Il primo indiziato a lasciare il Bologna è Anthony Mounier, francese classe '87 sul quale ci sono tre club di Ligue 1: Montpellier, Marsiglia e Saint-Etienne, che è la squadra al momento più interessata. Anche Sergio Floccari è uno dei principali candidati ad essere ceduto; l'italiano, col contratto in scadenza a giugno, è seguito da Atalanta, Pescara e diversi club di B.



Con le valigie in mano ci sono anche: Morleo, sul quale è forte l'interesse del Bari di Colantuono; Oikonomou che interessa principalmente all'estero, in Germania e Grecia; Gomis, che probabilmente tornerà al Torino, e, infine, Robert Acquafresca che potrebbe lasciare il calcio europeo, destinazione MLS o Emirati Arabi.