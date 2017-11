Il Bologna perde Federico Di Francesco. L’esterno ha preso un colpo al ginocchio in uno scontro con Sampirisi a fine prime tempo e non è più riuscito a rientrare in campo. Durante l’intervallo, è stato sostituto e al suo posto è entrato Krejci. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe trattarsi soltanto di una forte contusione e non dovrebbe esserci l’interessamento dei legamenti, con gli esami strumentali che sono previsti per lunedì.