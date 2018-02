Ancora un brutto incidente con sfortunato protagonista un calciatore. Oggi è il turno di Cheik Keita, terzino del Bologna che, come riferito dal sito de La Repubblica, ha investito una bambina di 12 anni con la sua Mercedes ed è scappato via, salvo poi tornare indietro a verificare quali fossero le conseguenze circa 15 minuti dopo.



L’ACCADUTO - Questa la ricostruzione di èTv: la Mercedes nera del terzino dei felsinei intorno alle 14 ha investito la ragazzina in Via Emilia Ponente, poi ha urtato un furgone ed è fuggito a forte velocità. Il ventiduenne maliano è tornato poi indietro, quando i numerosi testimoni avevano già fornito alle forze dell’ordine la descrizione della macchina incriminata, peraltro pesantemente danneggiata. La piccola, di origine moldava, stava attraversando in un punto della strada dove, stando alle ricostruzioni, non c’erano le strisce pedonali. E’ stata ricoverata in condizioni non gravi all’ospedale Maggiore.