Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, parla a E' TV RETE 7 analizzando il momento dei rossoblù: "Donadoni? All'inizio del percorso ci ha tirato fuori dai guai con la società che per garantire la permanenza in Serie A ha speso nel primo anno 50 milioni su 55 disponibili e fino a ora siamo in linea con le ambizioni dell'impresa. Destro? Destro è stato un investimento importante, costato 11,5 milioni di euro quando la Roma l'aveva pagato 16, e dobbiamo ancora depositare una tranche da 2,5 milioni di euro qualora Mattia raggiungesse i 30 gol in 3 stagioni o se verrà ceduto. Bigon? Tra giovedì e venerdì l'approdo di Saputo a Bologna sarà l'occasione per la firma sul rinnovo di contratto da parte di Riccardo Bigon"