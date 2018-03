Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, parla a Il Romanista di Simone Verdi: "È stato uno dei migliori talenti della nostra Under 21, poi ha avuto un periodo di appannamento e a Bologna si è rigenerato. La sua scelta di restare da noi è stato anche un riconoscimento al lavoro della società. Simone ha molti estimatori, ma qualsiasi discorso, per lui come per tutti, va rimandato a giugno".