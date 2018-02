Il procuratore di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha parlato ai microfoni del Corriere di Bologna del futuro del suo assistito: "Prima di ogni altra cosa va sottolineato che Manolo è in Premier League, dove sta bene anche se in questo momento gioca poco, e prima di lasciarla ci penserà a lungo. Ci sono altri club della Premier che stanno pensando a lui. Non mi piace creare illusioni, è vero che Manolo è legato a Bologna e alla sua gente, ma è anche vero che vuole giocare in una squadra che ha ambizioni importanti. Ammesso che il Bologna sia pronto a portare avanti questa operazione nonostante i suoi numeri molto alti, voglio dire che dipenderebbe anche dai programmi della società. È chiaro che nel caso in cui ci proponessero la partecipazione in Champions nel giro di tre anni, lo stadio nuovo e l’acquisto di altri giocatori forti potremmo anche farci un pensierino, di contro non nascondo che faremmo fatica ad accettare un programma di basso profilo e di conseguenza un campionato anonimo. Manolo è ancora giovane, ha voglia di vincere qualcosa. Se può farlo a Bologna tanto meglio, altrimenti per il suo ritorno non è ancora il tempo".