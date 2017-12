Niente Napoli per Simone Verdi, almeno a gennaio. Intervistato da Il Resto del Carlino l'agente dell'esterno, Donato Orgnoni, ha confermato che resterà a Bologna a gennaio: "Se Simone ha reagito con un gol e un assist contro il Chievo è perchè è sereno e sa esattamente cosa vuole dal marcato di gennaio, cioè rimanere a Bologna. La decisione è presa, indietro non si torna. Napoli? Verdi di sta affermando, a Bologna ha trovato un ambiente ideale per lui ed è deciso a non toccare questo equilibrio. L'Interesse di grandi squadre è arrivato, ma lo abbiamo bypassato perchè il Bologna viene prima. A giugno? E' naturale che la società di fronte alla possibilità di realizzare un'ottima plusvalenza rifletta sul da farsi. A gennaio non ci muoviamo, a giugno rifletteremo insieme al club quale sarà la cosa più giusta da fare. Il ragazzo ha realizzato in mezza stagione i numeri dell'anno scorso, può solo crescere, quindi lasciamo in pace".