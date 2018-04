Cesare Cremonini, cantautore italiano, ex frontman dei Lunapop, grande tifoso del Bologna, parla del club rossoblù al Corriere dello Sport: "Ho fiducia nella società, ho fiducia in Saputo. Io sono un estimatore di Donadoni e quindi non sono d'accordo con la lieve contestazione che a Bologna lo sta colpendo. Io dirigente come Morandi? No, io sono viscerale. Non sono in grado di fare il dirigente, seppur tifoso, attorno ad un tavolino. Vorrei fare un appello ufficiale: vorrei chiedere a Donadoni e alla società quando, più avanti, non ci saranno problemi di classifica, di poter fare un allenamento con i ragazzi".