Bologna-Fiorentina: 1-2



Mirante 5.5: compie parate interessanti per poi inciampare nel tiro da calcio d’angolo di Veretout che vale direttamente il gol. Così così.



Mbaye 6: soffre le incursioni di Chiesa ma non molla d’animo e tiene il duello acceso fino alla fine. Resiste e cerca di aiutare come può la squadra, peccato per il giallo.



De Maio 5: il più incerto del pacchetto arretrato, commette qualche ingenuità di troppo sembrando deconcentrato e statico per buona parte del match.



Helander 5: l’attacco viola gli crea qualche grattacapo nella prima frazione di gioco e nell’ultima parte di gara quando Chiesa con facilità lo supera e batte a rete. Peccato.



Masina 6: prova concreta per il terzino rossoblù che scaccia le voci riguardanti il suo rinnovo facendo parlare il campo. Preciso per buona parte della sfida, cala nei minuti finali.



Donsah 6: con la sua importante corsa scavalca gli avversari e dà una grossa mano alla manovra offensiva. Migliora la sua visione di gioco partita dopo partita.



(dal 75’ Di Francesco 6: entra e spinge in avanti, facendo esattamente quello che gli viene chiesto).



Pulgar 6.5: dopo aver subito gol su corner, tre minuti dopo prova a fare la stessa cosa di Veretout e gli riesce. Per quanto aiutato da Sportiello, la sua determinazione porta il Bologna al pareggio.



Poli 6.5: prorompente, combatte su ogni pallone vincendo quasi tutti i contrasti e mostrando la sua personalità da leader. Forza fisica invidiabile e di cui il Bologna non può più fare a meno.



(dall’85’ Avenatti: s.v.).



Dzemaili 6.5: nel ruolo inedito di trequartista, fallisce una bella occasione da gol ma la sua qualità gli permette di giocare bene anche adatto in una posizione diversa dal solito. Bene così.



Destro 6: fa un grosso lavoro sporco, forse troppo. Non si mostra particolarmente pericoloso ma allo stesso tempo non si può non sottolineare il contributo che dà ai compagni.



(dal 68’ Orsolini 6: fa il suo esordio con la maglia del Bologna, cercando di farsi vedere ma allo stesso tempo non incide particolarmente).



Palacio 6: per la prima volta seconda punta di fianco a Destro, si inserisce nella difesa toscana e pur facendosi vedere a tratti recupera un sacco di palloni.





All. Donadoni 5.5: cambia modulo sorprendendo molti e mostra un Bologna con il trequartista e le due punte. La squadra fa un po' fatica e quando molla subisce il gol della sconfitta.