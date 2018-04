Bologna-Milan: 1-2



Mirante 6: non poteva molto sui gol subiti se non sperare che non finissero in rete. Preziosi interventi mantengono viva la speranza.



Mbaye 6: difensivamente sempre molto attento, in fase di spinta un po' meno. Dal suo lato non affondano molto ma lui comunque si fa trovare pronto e sfiora il raddoppio che varrebbe il pari.



Gonzalez 5,5: partita opaca dell'ex Palermo, sembra spesso intimorito dagli avversari che soprattutto in Cutrone mettono molta grinta e intensità. Solo la fortuna impedisce che un suo goffo scivolone porti il terzo gol degli avversari.



(dal 58' Romagnoli 6: sostituisce il compagno di reparto in evidente difficoltà, porta un po' d'ordine ad una squadra ormai sbilanciata nel tentativo disperato di riaprire la partita).



De Maio 6,5: alcuni interventi decisivi gli fanno meritare la sufficienza. Nel reparto difensivo è sicuramente il più positivo della giornata, soprattutto nella prima frazione di gioco. La rete è il giusto premio per la prova odierna del centrale francese.



Masina 5,5: si propone molto in avanti ma quando deve ripiegare risponde spesso in ritardo all'appello, Calabria lo mette a dura prova in un duello a tutta fascia.



(dall'82' Keita s.v.)



Poli 5,5: in difficoltà l'ex di giornata, costretto a marcare stretto gli uomini di maggior talento del Milan fatica a reggere le sortite avversarie che soprattutto nella seconda frazione di gioco mettono spesso in affanno i suoi.



Pulgar 5,5: molto bravo coi piedi oggi pecca forse in concentrazione, è sua la palla persa che dà vita al secondo gol del Milan. Imprescindibile ma poco preciso.



Nagy 5: prova totalmente incolore del piccolo ungherese, ci mette la volontà ma non basta per giocare a certi livelli. Bonaventura sul gol se lo è bevuto come un esordiente.



(dal 52' Avenatti 6: sostituzione sia tecnica che tattica nel tentativo di risollevare le sorti del match, il suo ingresso sposta gli equilibri aprendo spazi importanti per i compagni).



Orsolini 6,5: sfortunato per il gol annullatogli dal VAR, gioca una partita di sacrificio e sostanza, ci mette la voglia e l'esuberanza che forsa manca a qualche compagno di squadra.



Palacio 5,5: l'impegno non manca ma le gambe sembrano non seguire le idee, pare molto affaticato e bisognoso di riposo. Buoni movimenti ma quando c'è da concretizzare gli manca lo spunto.



Verdi 5,5: meglio il primo tempo del secondo ma non si può certo considerare una buona prova la sua. La marcatura spesso raddoppiata inibisce il suo potenziale d'attacco che oggi appena si intravede nell'assist per De Maio.





All. Donadoni 5,5: solita prestazione dei suoi, primo tempo tutto sommato propositivo nonostante il punteggio contro una seconda frazione di gioco piena di disattenzioni potenzialmente fatali. La vittoria con la big è da rimandare a data da destinarsi.