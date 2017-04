Fiorentina-Bologna 1-0



Mirante 6,5: rischia tantissimo nei primi minuti con un passaggio che finisce direttamente sui piedi a Borja Valero. Decisivo nel primo tempo con le parate sui tentativi di Astori e Borja Valero. Poco reattivo invece sul colpo di testa di Babacar che sancisce il vantaggio dei viola. Grandi parate in seguito di nuovo sulle conclusioni da fuori di Saponara e Borja Valero.



Torosidis 5,5: nella prima mezz'ora non perde mai l'uomo in marcatura, e spesso e volentieri è protagonista di vari rimpalli che innescano la ripartenza dei suoi. Per tutto il resto della gara però soffre il raddoppio sulla fascia di Tello.



(dal 77' Di Francesco s.v.)



Gastaldello 6: tiene testa quasi da solo all'intero comparto offensivo dei viola, ma i compagni lo aiutano poco. Decisvo spesso in chiusura.



Maietta 5: in costante affanno per buona parte della gara, non marca a dovere Babacar nel momento in cui va a colpire di testa portando in vantaggio i suoi. Potrebbe successivamente riscattarsi centrando il bersaglio di testa su corner, ma il pallone finisce a lato.



Mbaye 5: pochi spunti da parte sua, non riesce ad dare supporto alla squadra sulla fascia di sua competenza e soffre di continuo il raddoppio degli avversari.



Taider 5: un fantasma in campo, tanto che Badelj non deve fare niente di sensazionale per avere la meglio su di lui. Se il Bologna rallenta spesso la manovra la colpa è anche sua.



(dal 54' Nagy 5: poco tempo a disposizione per cercare di risolevare le sorti di un centrocampo abbandonato a se stesso.



Viviani 5: pochi colpi di classe da parte del centrocampista felsineo, che non riesce quasi mai ad innescare opportunamente i suoi compagni in fase offensiva



(dal 54' Dzemaili 5: stesso discorso di Nagy, riesce solo a far rimediare a Tomovic un cartellino giallo)



Donsah 5,5: forse il meno peggiore dei tre a centrocampo, dato che almeno in un'occasione prova a rendersi pericoloso con un'iniziativa personale.



Verdi 5,5: dribbla e crossa fin da subito, ma sparisce dal gioco con il trascorrere di minuti, un po' come tutta la squadra di Donadoni.



Destro 5: prova a sfondare in area di rigore nei primi 10 minuti ma Milic lo chiude bene. Da lì in poi ci pensano Sanchez e Tomovic a non fargli più vedere il pallone.



Krejci 5,5: buono l'inizio di gara con i suoi cross che potrebbero essere davvero pericolosi se non fosse che la difesa viola e Tello sono in giornata buona per respingere tutto. Cala anche lui nella ripresa.





All. Donadoni 5: lascia Dzemaili, Nagy e MAsina in panchina, e la fluidità del gioco in campo ne risente, come del resto anche la vleocità. Cerca di correre ai ripari nel secondo tempo con gli ingressi dei primi due ma il risultato non cambia.