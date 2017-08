Benevento-Bologna 1-1



Mirante 6,5: si contano almeno tre interventi decisivi per la vittoria della sua squadra



Torosidis 5,5: non riesce a tenere mai D'Alessandro. Pomeriggio di sofferenza continua, fino a quando è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio



(dal 46' Mbaye 6: a differenza del compagno di squadra, riesce a contenere gli spunti dell'ex atalantino)



De Maio 6: l'impatto alla partita non è dei migliori, ma col passar del tempo prende le misure agli attaccanti del Benevento



Maietta sv: la sua gara dura appena 20 minuti, troppo pochi per giudicarlo.



(dal 20' Helander 6: entra a freddo, ma non ne risente. Buona prova per il centrale rossoblù)



Masina 6,5: una gara da professionista esemplare. Dà il suo prezioso contributo, nonostante venga dato come partente certo



Donsah 6,5: prova di volontà e sostanza, impreziosita dal gol che regala il successo al Bologna



(dal 69' Crisetig sv)



Poli 6: in cabina di regia non riesce a dare il meglio di sé, ma raggiunge ugualmente la sufficienza



Taider 5,5: si vede a sprazzi, specialmente in fase offensiva dove non riesce mai a inserirsi con i tempi giusti



Verdi 5,5: qualche virtuosismo e niente più: da un giocatore come lui ci si aspetta qualcosa di meglio



Destro 5: si mangia un gol già fatto: è l'unica volta in cui si fa vedere, per il resto è un fantasma



Di Francesco 5,5: contro il Torino aveva incantato, stavolta non riesce a ripetere l'ottima prestazione del debutto





All. Donadoni 6,5: la stagione non poteva iniziare nel migliore dei modi. Quattro punti in due partite prima della sosta fanno guardare con maggior serenità al prosieguo della stagione