Palermo-Bologna 0-0



Mirante 5,5: quasi inoperoso nel primo tempo, nella ripresa il Palermo crea qualche pensiero in più. Rischia la frittata al minuto 87, ma Sallai spreca tutto.



Torosidis 5,5: l’errore che consegna un cioccolatino a Trajkovski è da matita rossa, viene graziato dall’attaccante macedone. Poi una prestazione da ordinaria amministrazione.



Gastaldello 6: trova il gol del possibile vantaggio ma una posizione di fuorigioco gli nega la gioia.



Maietta 6: poco impensierito dagli attaccanti del Palermo, buona intesa con Gastaldello.



Masina 6: prova positiva, ma contro i rosanero poteva spingersi un po’ di più in fase offensiva.



Taider 6: ha una grande occasione in apertura di ripresa, la sua conclusione dal limite dell’area termina a lato di poco.



Pulgar 4: particolarmente ingenuo in occasione dell’espulsione che lo manda sotto la doccia al 25’.



Dzemaili 5,5: non è la sua migliore partita, sbaglia nella ripresa un pallone che consente a Lo Faso di ripartire in contropiede. Poco concentrato.



Verdi 5,5: poco attivo quest’oggi, non sfrutta una ghiotta occasione data da un’indecisione di Fulignati.



(dal 89’ Krafth s.v)



Petkovic 5: prestazione negativa dell’ex Trapani, viene preferito a Destro ma a tratti lo fa rimpiangere.



(dal 77’ Sadiq s.v.)



Di Francesco 5,5: uno dei più attivi, è in qualsiasi parte del campo. Ma sul suo voto pesano enormemente le occasioni sprecate nel primo tempo e in apertura di ripresa.



(dal 84’ Krejci s.v)





All. Donadoni 6: scelte giuste, ma contro una squadra in difficoltà come il Palermo avrebbe potuto rischiare anche Destro a partita in corso.