Crotone-Bologna: 1-0



Mirante 6: prestazione senza macchie o sbavature, si fa trovare pronto nelle occasioni avute dall’avversario per andare in vantaggio.



Torosidis 5.5: esce anzitempo per un guaio muscolare, commette qualche errore di troppo e non riesce a dare il suo contributo. Peccato. (dal 28’ Krafth 6: si trova a dover contrastare un Palladino in grande forma, fa fatica ma si spinge anche in avanti. L’atteggiamento è da sottolineare, dà il massimo per aiutare i compagni.



Gastaldello 5.5: gioca un tempo solo e poi viene sostituito per infortunio. Non incide, anzi, la sua è una prova decisamente sottotono. (dal 42’ Oikonomou 6: prestazione sufficiente da parte del greco che si riscatta dopo gli errori commessi contro la Juventus).



Maietta 6.5: recupera in maniera egregia, mantiene la posizione e il suo carisma è sotto gli occhi di tutti. Salva il Bologna in più di un’occasione.



Masina 6: non soffre troppo le incursioni del Crotone ma allo stesso tempo aiuta poco in attacco. Può fare di più.



Nagy 6: disorientato nella prima frazione di gara, si ritrova nella seconda dove torna a fare vedere la pasta di un giocatore che sa quello che deve fare.



Viviani 5: deve dettare i tempi ma a differenza di altre occasioni, il suo gioco è lento e impreciso. Soffre il pressing degli avversari e il centrocampo non gira a dovere.



Dzemaili 6.5: i tre punti passano dai suoi piedi, la grinta non gli manca e sigla il gol della vittoria con un tiro rasoterra al limite dell’area. (dall’82’ Pulgar: S.V.)



Di Francesco 6: partita intelligente sia in fase offensiva che difensiva, corre senza fermarsi mai e come nell’ultima gara contro la Juventus è uno di quelli che ci crede di più.



Destro 5.5: nel primo tempo ha l’occasione di segnare un gol che avrebbe ridato morale alla squadra ma fallisce a pochi metri dalla porta. Sbaglia troppo, deve ritrovare rabbia e determinazione.



Krejci 6: ancora una volta Donadoni sceglie di schierarlo a destra ma appare fin da subito in difficoltà. Meglio nel secondo tempo dove fa vedere qualche bella giocata.







All. Donadoni: 5.5: i tre punti arrivano ma l’atteggiamento e il gioco della squadra nel primo tempo non è sufficiente. C’è ancora tanto da lavorare se si vuole puntare a qualcosa in più della salvezza.