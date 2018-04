Crotone-Bologna: 1-0



Mirante 5.5: una bella parata su Trotta viene cancellata dall’errore al momento del gol di Simy, rimane tra i pali senza uscire e l’attaccante del Crotone trafigge la porta rossoblù con facilità. Bene sul finale.



Torosidis 5: sulla fascia sono più le cose andate male che quelle da salvare, diversi errori e una prestazione che non può essere considerata sufficiente.



De Maio 5: dovrebbe marcare Simy al momento della rete avversaria ma rimane immobile, la difesa balla e lui non fa nulla per evitarlo.



Helander 5: imposta le azioni facendo particolarmente fatica, non si intende con i compagni di reparto e divide con loro le colpe per il vantaggio del Crotone.



Masina 5.5: non supera la metà campo ed è chiamato più a difendere che a cercare la profondità, perde Stojan prima dell’assist per Simy ed anche per lui sono diverse le gatte da pelare.



Poli 6: lotta e questo oggi fa la differenza, combatte contro il centrocampo avversario cercando di mantenere un equilibrio che però spesso viene meno.



(dal 75’ Avenatti: s.v.)



Pulgar 6: impiegato come di consueto in cabina di regia, cerca di proporre gioco ma oggi la squadra fatica a girare. Il suo impegno però non manca mai.



Donsah 5: appare sottotono e non impensierisce mai gli avversari, anche per lui è una giornata no.



(dal 46’ Dzemaili 6: con il suo ingresso il Bologna inizia a crederci un po’ di più, buon approccio al match).



Verdi 5.5: gli unici tiri in porta sono frutto di sue punizioni ma per il resto non c’è nulla da segnalare nell’arco dei novanta minuti.



Palacio 5: oggi il suo contributo alla manovra è davvero relativo, più lento del solito anche a causa di una forma fisica non idilliaca. Lasciato da solo davanti alla porta non può comunque fare miracoli.



Di Francesco 5.5: corre ma non riesce ad essere incisivo, il Bologna non costruisce e sono diversi i passaggi sbagliati negli ultimi metri. Peccato.



(dal 60’ Falletti 5.5: gioca a nascondino, si vede poco e niente).





All. Donadoni 5: tra andata e ritorno il Bologna regala al Crotone sei punti in classifica. Partita da giocare per vincere in cui si è scesi in campo con un atteggiamento remissivo non accettabile contro una squadra che lotta per non retrocedere.