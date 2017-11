Bologna-Crotone: 2-3



Da Costa 5.5: la reazione al primo tiro di Budimir nel primo tempo varrebbe da sola la sufficienza ma poi subisce tre gol pesanti e al momento del rigore appare troppo insicuro.



Krafth 4.5: si perde al momento del gol quando dovrebbe chiudere su Budimir e commette il fallo che decreta il gol di Trotta su rigore. Errori da dimenticare.



Gonzalez 5.5: molto bene fino al momento del primo gol del Crotone, dopo si spegne un po’ ma mette comunque in campo una prova leggermente superiore rispetto ai compagni di reparto.



Helander 5.5: prova negativa, prende anche lui la sua parte di colpe per le reti di Budimir.



Masina 5: perde palla su Nalini innescando l’azione che porta al gol degli avversari. Fa il compitino in maniera elementare commettendo poi qualche sbaglio evitabile.



(dal 78’ Falletti: s.v.)



Poli 6.5: fulcro del centrocampo, non sbaglia un colpo ed è sempre più fondamentale. Determinazione, qualità e uno spessore da far invidia a molti.



Crisetig 5.5: dovrebbe dettare il gioco ed invece appare troppo indeciso e macchinoso. Peccato, oggi poteva essere la gara giusta per il rilancio contro la sua ex squadra.



Donsah 5.5: nei contrasti riesce sempre ad imporsi, un po’ meno invece per quel che riguarda gli stop. Non la sua migliore prestazione ma comunque si fa vedere.



(dal 73’ Destro 5.5: entra ma non sposta la partita, ben lontano dalla sua condizione migliore).



Verdi 7: torna al gol e lo fa con una doppietta su punizione che ricorda le reti incredibili dello scorso anno. Ventura non lo convoca in Nazionale e lui invece che abbattersi tira fuori due perle meravigliose.



Palacio 6.5: la sua presenza in campo è fondamentale per i compagni, corre avanti e indietro senza stancarsi mai. Insidioso e mai banale.



Di Francesco 6: esce anzitempo per infortunio, potrebbe fare di più ma riesce a ritagliarsi comunque il suo spazio davanti. La speranza ora è che rientri al più presto.



(dal 46’ Krejci 5.5: siamo abituati a vederlo spesso come terzino aggiunto, oggi gioca maggiormente all’attacco ma non riesce ad essere insidioso).





All. Donadoni 4.5: la sua squadra chiude il primo tempo 2-1 per poi essere rimontata e perdere 3-2. Un calo di concentrazione ingiustificabile e la quarta sconfitta consecutiva in campionato.