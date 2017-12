Bologna-Udinese: 1-2



Mirante 6: rimane immobile al momento del colpo di testa di Widmer e non arriva su Lasagna che segna con facilità il gol del raddoppio. Affianca però a questo anche qualche bella parata e un colpo di testa da attaccante sul finale.



Mbaye 5.5: un primo tempo di costanza e sacrificio mentre una seconda frazione di gioco con qualche errore di troppo. Non regge l’urto dei novanta minuti e questo si nota in campo.



Gonzalez 6: dopo l’intervallo soffre le incursioni bianconere ma resiste con fatica e determinazione. L’unico salvabile della difesa rossoblù odierna.



Helander 5: non ha colpe sul primo gol mentre nel secondo sembra spaesato e insieme ai compagni lascia libero Lasagna di andare al tiro insieme ai compagni. Non la sua migliore prestazione.



Masina 5: insicuro e poco convinto, lascia da solo Widmer al momento del tiro e contribuisce al pareggio dei bianconeri. Inoltre, nell’arco dei novanta minuti, fatica spesso a mantenere la posizione tanto da non difendere nemmeno al momento del secondo gol subito.



Donsah 6: qualche bella giocata e tanti passai brevilinei ma importanti. Il centrocampo dell’Udinese spinge ma lui ci mette del suo per contrastarlo.



(dal 63’ Taider 5.5: ritrova minutaggio nelle gambe e poco altro. Il suo ingresso non cambia l’andamento del match).



Pulgar 6: regista a modo suo, imposta le azioni del Bologna cercando di contrastare la forza che l’Udinese dimostra nel rettangolo di gioco. L’atteggiamento è quello giusto.



Nagy 6: non commette grosse pecche e dà una mano al centrocampo, apparendo più in forma dell’ultima giornata di campionato. Piano piano cresce e soprattutto non delude.



(dal 55’ Palacio 6: richiesto a gran voce dai tifosi presenti al Dall’Ara, torna in campo e prova a dare il suo supporto alla squadra seppur con qualche difficoltà).



Verdi 6: l’autorete di Danilo porta la sua firma con un tiro potente deviato dal difensore bianconero. Solita classe e qualità anche se non riesce ad essere incisivo a dovere.



Destro 6: si fa in quattro e collabora al gioco dei compagni, prendendo falli e recuperando diversi palloni. Si mangia un gol ma dimostra di essere in partita.



Di Francesco 5: torna titolare dopo il brutto infortunio al ginocchio e forse la voglia di far bene gli gioca un brutto scherzo. Infatti, è fumoso in fase offensiva mentre in quella difensiva pecca ed incide negativamente in entrambi i gol.



(dal 73’ Falletti: s.v.)





All. Donadoni 5: la sua squadra in casa fatica a fare la partita e perde altri tre punti preziosi con una gara ben diversa da quella contro il Chievo. Il girone di andata si chiude a 24 punti, un buon bottino che lascia pero’ un gusto amaro in bocca per certe occasioni sprecate. Vedi oggi.