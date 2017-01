Da Costa 6: Non può niente su Murillo e Palacio. Bravo a Murare Joao Mario dalla distanza e lo stesso attaccante argentino da due passi



Krafth 5: In costante sofferenza per l’intera gara



Oikonomou 4,5: Sbaglia tutto in occasione del raddoppio nerazzurro: sbaglia l’anticipo su Palacio e poi non segue il taglio dello stesso attaccante argentino.



Maietta 5: Sbanda in più di una circostanza



Masina 6: Dosa bene le due fasi. Suo il perfetto assist per il gol di Donsah



Donsah 6,5: Inserimento perfetto per la rete del 2-2. Tiene botta da solo al fisico di Kondogbia e Gagliardini



Pulgar 5,5: In balia degli avversari nella prima frazione di gioco. Cresce alla distanza



Dzemaili 6: Murillo fa un grandissimo gol, ma lui si oppone senza troppa convinzione. Trova un gol fortunoso. (Dal 72’ Nagy 6: Offre ordine e buone idee)



Di Francesco 6,5: Riferimento frizzante per i suoi compagni, ma spesso si perde sul più bello.



Destro 5,5: Fa molta fatica tra le strette maglie della difesa nerazzurra. Ci mette il fisico, ma non basta. (dal 78’ Okwonkwo 5,5: Le sue accelerazioni sono strepitose, ma Medel ringhia sempre ad un passo da lui)



Rizzo 5: Non si vede praticamente mai (dal 60’ Mounier 6,5: Crea più di qualche problema alla retroguardia nerazzurra)



Donadoni 6,5: "Il suo Bologna ha il merito di giocarsela fino alla fine. Si arrende solo alla maggiore qualità delle individualità nerazzurre