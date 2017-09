Bologna-Napoli: 0-3



Mirante 5: ha colpe sulle prime due reti del Napoli mentre nulla può sulla terza. Da lui certi errori non ce li si aspetta.



Krafth 6: argina bene la fantasia di Insigne per quasi tutto il match, nel finale cala come i compagni.



Helander 6: impreciso in alcune occasioni, la sua non è una brutta gara ma potrebbe fare di più.



Maietta 6: esce ancora una volta anzitempo a causa di un infortunio. Prestazione impeccabile ma purtroppo questi continui stop rischiano di condizionare la squadra.



(dal 57’ De Maio 4.5: entra malissimo in partita, per nulla concentrato e a tratti svogliato).



Masina 5: una prima parte da protagonista mentre nella seconda perde Callejon e consegna il gol al Napoli. Segna inoltre una rete in fuorigioco ma è proprio il suo tocco a renderlo tale.



Pulgar 5: compie un salvataggio provvidenziale che varrebbe da solo la sufficienza se non fosse per gli errori che regalano il secondo e il terzo gol al Napoli.



Poli 6: si sacrifica e lotta su ogni pallone, l’atteggiamento è quello di un leader.



Verdi 6.5: va vicino al gol in due occasioni, è un pericolo per la difesa azzurra. Pimpante e attivo.



Palacio 7: è dappertutto, con la palla fra i piedi sembra ancora un ragazzino. Sposta gli equilibri in campo e merita il posto da titolare.



(77’ Petkovic: s.v.)



Di Francesco 6: un po’ sottotono nel primo tempo, cresce nel secondo anche se appare più in difficoltà rispetto al solito.



Destro 5: non pervenuto per la maggior parte della gara, deve tornare ad essere decisivo mentre oggi non è all’altezza della situazione.



(Dal 73’ Krejci 5.5: sottotono e mai particolarmente incisivo).





All. Donadoni 5: compie delle scelte azzardate ma la sua squadra gioca bene e regge fino al vantaggio del Napoli. Dopo il primo gol però perde ancora una volta la bussola.