Mirante 5.5: sul primo gol sbaglia completamente il tempo dell'intervento. Incolpevole nelle altre due circostanze nelle quali è costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete. Sfiora anche il pallone sul rigore di Mertens.



Mbaye 5: l'autorete dopo pochi minuti incide sulla sua performance. Si vede poco in fase di spinta, non sempre perfetto in fase di chiusura.



De Maio 6: gara sufficiente, contro alcune giocate di Mertens può solo inchinarsi al talento del belga ma si dimostra centrale di livello



Helander 5: qualche difficoltà in più palesata rispetto al collega di ritardo, soprattutto dal punto di vista della velocità rende in modo importante agli avversari



Masina 5: ingenuo in occasione del rigore che porta il Napoli in vantaggio: la mano sulla spalla di Callejon è evidente, così come il penalty che ribalta il risultato.



Poli 6: si fa un cuore grosso così: soprattutto nel primo tempo sembra che abbia un gemello. Cala, inevitabilmente, con il passare dei minuti e viene sostituito (dall'82' Donsah sv)



Pulgar 5: si vede pochissimo in fase di impostazione, non riesce a consentire ai suoi di salire con un ragionato possesso. Prova a fare qualcosa in più in fase di copertura



Dzemaili 6.5: entra come un ossesso e propizia con una sua cavalcata il vantaggio felsineo. Sfiora il nuovo vantaggio dimostrando una gamba di ottimo livello. Uno degli ultimi a mollare: il suo livello potrebbe anche consentirgli di ambire a palcoscenici più prestigiosi



Verdi sv: dura tre minuti la gara del calciatore più atteso. Una sorta di segno del destino (dal 4' Krejci 4.5: si vede pochissimo, poco più di un fantasma)



Palacio 6.5: colpisce a freddo il Napoli sfruttando un iniziale sbandamento della difesa partenopea, senza dubbio il migliore dei suoi: è il calciatore che mette più in difficoltà la retroguardia azzurra. (dal 72' Destro 5: mai pericoloso, non trova il timing per l'inserimento tra le maglie della difesa del Napoli)



Di Francesco 5.5: sfrutta il ritardo di Hysaj in copertura e poco 30 secondi scodella al centro l'assist vincente per Palacio. Si vede molto meno nella ripresa



All. Donadoni 6.5: la mossa Palacio lo premia subito, così come quella di un Bologna compatto che riesce a mettere in grande difficoltà il Napoli. Non può intervenire sulle ingenuità dei suoi.