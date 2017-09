Sassuolo-Bologna 0-1



Da Costa 7: lucidissimo su Matri al 18'. I tre punti nascono anche da lì.



Mbaye 5,5: subisce Adjapong nella fase difensiva, resta bloccato quando il Bologna avanza. Né carne, né pesce.



De Maio 6: in difficoltà ad impostare, prova comunque legnosa.



(dall'85' Okwonkwo 7: buttato in campo per il tutto e per tutto da Donadoni, non fallisce il tap-in vincente che regala al Bologna tre punti preziosissimi)



Gonzalez 6: si prende solo un'infilata al 18', quando Matri entra in area palla al piede per sfidare Da Costa. Bene per il resto.



Helander 6: dalla sua parte il Sassuolo è meno pericoloso. Vince spesso il duello con Berardi.



Masina 6: non impeccabile se puntato da Lirola, spinge poco. Abbottonato.



Donsah 6: assopito nel primo tempo, si sveglia nella ripresa offrendo prima a Palacio un pallone invitante, poi impegnando Consigli dal limite con una gran botta. Tanto cuore nel finale.



Pulgar 6: le trame migliori del secondo tempo dipendono anche dalla sua crescita



Poli 6: prova generosa, battaglia dal primo all'87'.



(dall' 87' Taider sv)



Verdi 5,5: irriconoscibile nel primo tempo, soltanto qualche spunto nel secondo o poco più. Il cambio di modulo non lo ha aiutato a confermarsi dopo la bella prova contro l'Inter.



(dal 70' Petkovic 6,5: il suo ingresso dà maggior peso all'attacco rossoblù, e sposta gli equilibri quando il Sassuolo rimane in dieci)



Palacio 7: cerca di tenere su la palla disperatamente. E' pericoloso soprattutto nel secondo tempo, quando manca di un nulla l'appuntamento col gol in scivolata, sul cross di Donsah. Poi nel finale per poco non segna lui. Mai domo.







All. Donadoni 7: la sua strategia si rivela vincente soltanto nel secondo tempo, quando i rossoblù prevalgono in virtù della superiorità numerica. Nel primo tempo il suo 3-5-2 è stato senz'altro poco creativo, ma nella ripresa la squadra è entrata in campo comunque con un piglio diverso. Strigliati? Probabile.