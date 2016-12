Pescara-Bologna 0-3



Mirante 6: inoperoso per tutta la gara, trova un'ottima parata su Pettinari nel finale.



Torosidis 6: difende senza difficoltà e prova a supportare la manovra offensiva sfiorando anche il gol nel primo tempo.



Gastaldello 6,5: le prende tutte di testa e la difesa pescarese non gli crea alcun problema.



Maietta 6,5: esce per infortunio nel primo tempo, ma fino ad allora aveva retto senza problemi.



(dal 36' Krafth 6,5: aiuta i suoi compagni in entrambe le fase con ordine e sostanza).



Masina 7: trova il gol del vantaggio a sulla sinistra spinge con costanza.



Nagy 6: meno in palla rispetto ai suoi compagni ma comunque efficace.



Viviani 6,5: ottimo in fase di costruzione e di interdizione, il romano guida per mano i suoi compagni e crea gioco.



Dzemaili 7: giocatore d'esperienza e qualità, sfiora il gol prima di trovarlo con una deviazione di Campagnaro.



(dal 72' Donsah s.v.)



Mounier 6,5: mette sempre in difficoltà il reparto arretrato del Delfino ed è sfortunato davanti alla porta.



Destro 6: si procura il rigore del 3-0 in una prova un po' opaca ma comunque funzionale ai suoi compagni.



Krejci 7: segna su rigore, corre tanto, aiuta la squadra e si muove su tutto il fronte d'attacco.



(dal 84' Okwankwo s.v.)





All. Donadoni 7: una partita impostata sin da subito sul dominio, tant'è che passano solo 6 minuti prima di trovare il vantaggio. Il Bologna non va mai in difficoltà, giocando con tanta organizzazione e cinismo.