Cagliari-Bologna 0-0



Mirante 6,5: un'incertezza in uscita in avvio di gara, poi è superlativo sul colpo di testa di Sau indirizzato all'angolino.



Gonzalez 6,5: duella con Pavoletti con fisicità, rendendo la vita difficile all'alfiere dei sardi.



Romagnoli 6: pochissime sbavature, meno preciso in fase di impostazione.



(Dal 61' Mbaye SV)



De Maio 6,5: attento e puntuale, dalle sue parti il Cagliari non passa quasi mai.



Orsolini 5,5: è poco brillante negli ultimi 20 metri, gli manca lo spunto dei giorni migliori.



Poli 6,5: sbuca da ogni parte del campo, confermandosi una pedina preziosa nella mediana di Donadoni per sostanza e quantità.



(Dall'87' Krejci SV)



​Crisetig 6: imposta, difende e segue come un'ombra Cigarini, contenendo la mente e la regia del Cagliari.



(Dal 77' Nagy SV)



​Dzemaili 6: corre come un matto per tutto il campo, ma è poco lucido in fase di rifinitura.



Masina 5,5: va in sofferenza quando Faragò decide di spingere, decisamente meglio in fase propositiva quando riesce a trovare il fondo in un paio di circostanze.



Verdi 5: mette paura al Cagliari divorandosi un gol da pochi passi. Poi si trasforma in un fantasma, giornata da dimenticare per lui.



​Palacio 5,5: gara di sacrificio per il Trenza, costretto a sgomitare per tutta la partita tra i centrali sardi che non gli concedono un centimetro.





All. Donadoni 5,5: si schiera a specchio rispetto al 3-5-2 firmato Lopez, ma l'atteggiamento dei suoi è troppo rinunciatario per mettersi alle spalle un periodo tutt'altro che positivo.