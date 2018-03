Bologna-Roma: 1-1



Santurro 6: all’esordio in massima serie mostra subito una grande reazione ad inizio primo tempo su un tiro di Schick. Reattivo fino al gol di Dzeko dove avrebbe potuto coprire meglio.



Torosidis 6: bene in fase di copertura, ottimo primo tempo mentre cala nel secondo tanto da terminare anticipatamente la sfida.



(dal 77’ Mbaye 6: s.v.)



De Maio 6: un po’ impreciso in fase di costruzione, quando è chiamato a difendere riesce però a contrastare con umiltà la corazzata giallorossa.



Helander 5.5: attento per buona parte della gara, compie però un errore che vale il pareggio della Roma perdendo di vista Dzeko e lasciandolo segnare indisturbato.



Masina 6: una diagonale perfetta e poco altro, fa il suo compito in maniera elementare rischiando poco anche in fase offensiva.



Donsah 6: sostituisce l’acciaccato Dzemaili e si fa vedere, mantiene la posizione concedendo forse qualcosa di troppo all’avversario. Intanto torna a giocare e lo fa come deve.



Pulgar 7: prestazione imponente, salva un gol praticamente già fatto dalla Roma e segna la rete della vittoria con un tiro preciso nell’angolino. Oltre a questo, diversi passaggi di qualità ed interventi mai banali.



Poli 6.5: si fa notare in particolar modo, mette lo zampino in tutte le giocate più importanti mostrando di essere tornato a pieno regime dopo l’infortunio che l’ha tenuto ai box.



Verdi 6: sfoga in campo la rabbia agonistica per non essere sceso in campo nelle sfide della Nazionale mostrando voglia e determinazione. Non arriva il gol ma dà il suo contributo alla manovra.



(dal 90’ Krejci: s.v.)



Palacio 6: corre avanti e indietro andando a cercare il pallone, sbaglia però un paio di occasioni che avrebbero potuto significare il raddoppio. Peccato.



Di Francesco 6.5: duella con Florenzi per tutto il match, combattendo come un leone per poi trovare l’assist per il gol rossoblù di Pulgar. Partita ad alta intensità.



(dal 71’ Orsolini 6: entra ma il Bologna subisce gol, per questo viene impiegato in difesa. Si adatta con grande sacrificio).





All. Donadoni 6: torna al 4-3-3 e sceglie ancora di lasciare Destro in panchina, il Bologna combatte ma crolla sul finale subendo gol. Rimane l’amaro in bocca per i tre punti sfiorati contro una big.