Torino-Bologna 3-0



Mirante 5,5: nel primo tempo compie un miracolo sulla deviazione ravvicinata di Niang, poi è però costretto, senza particolari colpe, a raccogliere per due volte il pallone dal fondo della propria porta. Sul gol di Falque poteva invece fare di più.



Krafth 5,5: in fase difensiva se la cava meglio rispetto all'altro terzino rossoblù nel contenere le folate offensive del Torino sulla fascia, anche se, in paio di occasioni, i granata anche dal suo lato riescono a sfondare con troppa facilità.



Gonzalez 4,5: ogni tanto dà l'impressione di staccare la spina e di rilassarsi troppo, finendo per commettere errori o per regalare palloni agli avversari. Prestazione insufficiente, come quella del suo compagno di reparto.



Helander 4,5: non riesce a contenere Niang come dovrebbe, lo dimostra il fatto che l'attaccante del Torino spesso riesce a sfuggirgli via. Commette anche qualche errore di troppo quando è chiamato a smistare il pallone.



(dall'82' Falletti: sv)



Mbaye 5: sulla propria fascia di competenza se la deve vedere con un Iago Falque molto attivo e propositivo. Il numero 15 del Bologna fa quel che può per limitare lo spagnolo ma non sempre ci riesce.



Poli 5: nella partita di andata era stato tra i migliori in campo, dimostrandosi un vero mastino in mezzo al campo. Quest'oggi non riesce a ripetere la stessa prestazione e, come molti suoi compagni naviga nella mediocrità.



Pulgar 4: quest'oggi per il Bologna è un'autentica sciagura: prima perde la marcatura di De Silvestri, permettendo al terzino di realizzare di testa il gol dell'1-0, poi, a inizio secondo tempo, sbaglia il calcio di rigore del possibile 1-1.



Verdi 6: ha il merito di procurarsi il rigore che potrebbe permettere al Bologna di trovare l'1-1. Su azione è l'unico dei giocatori schierati da Donadoni che riesce a creare qualche apprensione a Sirigu.



(dal 66' Okwonkwo 6: il suo ingresso dà maggiore equilibrio in campo al Bologna)



Palacio 5,5: nel primo tempo è tra i migliori in campo nella formazione di Donadoni. Se non altro per l'impegno che ci mette e ha anche un occasione in contropiede ma Burdisso lo stende ricevendo anche un meritato cartellino giallo. Nella ripresa cala vistosamente.



Di Francesco 5: quello che si vede quest'oggi contro il Torino non è certo il Di Francesco che i tifosi del Bologna conoscono e apprezzano. Lo dimostrano anche alcuni stop errati che un giocatore come lui di solito non sbaglia.



(dal 56' Donsah 5,5: l'ormai ex sogno di mercato del Torino non riesce a mettersi in mostra nei minuti che Donadoni gli concede)



Destro 4.5: sembra completamente avulso dal gioco e i palloni che tocca durante la partita si possono toccare sulle dita di una mano. Nel primo tempo sbagliando un elementare controllo in area spreca una potenziale occasione da gol.



All. Donadoni 4.5: non sembra essere riuscito a preparare nel modo giusto la partita e il suo Bologna in campo quest'oggi sembra non esserci. Il Torino fa quel che vuole e riesce a giocare una delle sue migliori partite stagionali anche grazie ai demeriti dei rossoblù. La scelta di schierare il modulo con Destro, Palacio, Verdi e Di Francesco in campo tutti insieme dal primo minuto è stata probabilmente troppo azzardata.