Bologna-Roma: 0-3



Mirante 5.5: Tre tiri, tre gol. Mentre non ha colpe sulle prime due reti, da rivedere l’uscita sul gol di Dzeko).



Krafth 5: A tratti in grossa difficoltà, sbaglia sul primo gol ma non solo. Giornata da dimenticare.



Gastaldello 5.5: il muro con Maietta oggi non funziona, purtroppo sottotono e ben lontano dalla figura di leader e capitano che dovrebbe dimostrare.



Maietta 5: Dzeko e Salah non lo temono, tanto da raggirarlo come vogliono. Peccato perché siamo abituati a prove ben diverse.



(dal 76’ Torosidis: s.v.).



Masina 5: Lascia libero Salah di fare quello che vuole, gli mancano concentrazione e carisma. Male in entrambe le fasi.



Nagy 5.5: Tenta di fare da collante tra i reparti, corre molto ma in un paio di situazioni prende la decisione sbagliata sprecando poi tutto.



(dal 63’ Petkovic 5.5: di supporto a Destro, fa fatica ad imporsi contro la difesa giallorossa).



Pulgar 6: prova discreta del cileno che tenta spesso di verticalizzare e in difesa si fa valere a suon di contrasti.



Dzemaili 6: è l’unico che in mezzo al campo crea qualcosa, come sempre merita la sufficienza.



Verdi 6: nel primo tempo l’unica possibilità di segnare passa dai suoi piedi, le giocate non gli mancano ma non riesce ad essere pericoloso se non nei primi venti minuti.



(dal 46’ Di Francesco 6.5: Difficile spiegare il suo inutilizzo, sostituisce al meglio l’infortunato Verdi giocando una prova di carattere ed orgoglio. Clamoroso il palo di inizio secondo tempo).



Destro 5: Per quanto ci possa provare, le palle non gli arrivano. Lui poi ci mette del suo, non contribuendo al gioco della squadra e facendosi vedere poco e niente.



Krejci 5.5: costretto molto spesso a coprire più dietro che davanti, potrebbe fare di più ma si adatta all’anonimato della squadra.





All. Donadoni 5: Niente da fare, con le grandi il Bologna non riesce ad imporsi. Niente tecnica, qualità o determinazione. Dopo il primo gol è assedio della Roma.