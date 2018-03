Lazio-Bologna 1-1



Mirante 6: Buona risposta su Luis Alberto sullo 0-1, attira, le proteste dei tifosi della Lazio per qualche secondo di troppo in fase di rinvio. Nega il gol ad Immobile da posizione molto defilata, una partita attenta. Chiude la saracinesca dopo il gol di Leiva.



De Maio 5,5: Deve stare molto attento agli scatti continui di Immobile, prende un giallo ingenuo proprio sull’attaccante della Lazio. Donadoni lo cambia, per evitare guai peggiori.

(Dal 59’ Mbaye 6: Attento, lunghe leve, si fa sorprendere poco da Lukaku (saltato netto solo una volta), discreta prestazione).



Gonzalez 6,5: La Lazio sale di tono, e la difesa del Bologna prova a tenere. Sui palloni alti è predominio praticamente assoluto, aiutato dai lanci facilmente prevedibili della Lazio.



Helander 6,5: Dalle sue parti si muove spesso Nani, che ha il pregio di essere impalpabile. Una partita decisa, precisa, senza fronzoli, quella che serve.



Torosidis 6: Inizia in marcatura su Marusic, poi Inzaghi gli mette contro Felipe Anderson, che è umorale. In fase difensiva prova a coprire con attenzione. Comunque partita attenta.

(Dal 76’ Romagnoli s.v.)



Donsah 6: Chiamato ad una partita di intensità, non riesce ad incidere molto sul match. Bella chiusura su Parolo, poi ha la palla-gol del vantaggio che Luiz Felipe neutralizza miracolosamente.



Pulgar 6,5: Tanto filtro a centrocampo, legna quando deve, si muove, corre molto. Aiuta a sporcare le linee di passaggio e a mettere in difficoltà la manovra della Lazio.



Dzemaili 6: Grande personalità al centro del campo, la Lazio trova spesso linee di passaggio sporche anche grazie alla sua attenzione e al suo senso della posizione.



Masina 6,5: A sinistra costringe Inzaghi a spostare Marusic, perché blocca spesso Felipe Anderson, limitandone le iniziative. Una prestazione buona.

(Dall’85’ Krejci s.v.)



Verdi 6,5: Si fa trovare pronto e fredda Strakosha alla prima occasione, festeggiando la convocazione in Nazionale. Poi poco o niente, il Bologna gioca di rimessa e lo serve poco. Quel poco è di gran qualità.



Palacio 6,5: Si muove sempre sul filo del fuorigioco, ha la palla del 2-0 ma si fa murare da Luiz Felipe. Reclama un calcio di rigore (che non c’è), si muove molto, si becca un fallaccio di Bastos, prova a tenere in ansia la difesa della Lazio. Voto per la generosità espressa.





All. Donadoni 6: Il suo Bologna ha bisogno di prestazioni importanti per non demoralizzare la piazza con un finale di stagione troppo soporifero. La prestazione dei suoi lo ripaga a metà: ordinato e ben piazzato in campo il suo 11, forse a tratti troppo remissivo. Guadagna comunque un punto fuori casa, rarità nel 2018.