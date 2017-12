Chievo Verona-Bologna 2-3



Mirante 6: incolpevole dei gol subiti, per il resto è attento alle situazioni più pericolose.



Mbaye 5,5: prova non del tutto sufficiente, causa la poca precisione nei passaggi e nelle chiusure.

(dal 71' Torosidis: s.v.)



Gonzalez 5: troppo distratto e spesso fuori tempo. Colpevole principale del gol di Inglese.



Helander 6: partita amministrata bene, senza strafare ma nemmeno senza troppi errori.



Masina 6,5: gara giocata con grande caparbietà. Cerca di proporsi il più possibile e dà il massimo per i suoi compagni. Qualche errore nei passaggi, ma da elogiare nel complesso.



Nagy 6: chiude bene gli spazi nelle chiusure ed si fa vedere abbastanza anche nelle ripartenze. Si spegne un pò nel finale.



Pulgar 6,5: metronomo vero questa sera, detta i ritmi della propria squadra e si propone con continuità senza sbagliare quasi nessun passaggio.



Poli 5: ingenuità la doppia ammonizione dettata anche da troppo nervosismo.



Verdi 7,5: migliore in campo sicuramente non solo per gol, ma anche per l'immenso lavoro che fa per i compagni di reparto. Un giocatore da tener d'occhio.

(dall'83' Donsah: s.v.)



Destro 7: rapace e cinico non sbaglia le occasioni che gli si presentano. Insieme a Verdi formano una coppia di assoluta qualità.



Krejci 5,5: occasione clamorosa fallita nel primo tempo e poi poco concreto nella fase offensiva.

(dal 59' Maietta 6,5: un salvataggio che sicuramente vale come un gol. Per il resto partita giocata con grande attenzione.)





All. Donadoni. 6,5: Bologna che non si dà mai per vinto e dimostra un grandissimo carattere. Ottimo lavoro di Donadoni che si merita i risultati che i suoi ragazzi stanno portando a casa.